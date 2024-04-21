Хромова -- Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смерти22.04.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1831
Отец ребёнка: Хромов Кондрат Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хромов Кирилл Кондратьевич
Отец ребёнка: Хромов Кондрат Никифорович
Смерть
22.04.1898
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]