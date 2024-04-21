Хромова -- Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромова -- Марфа Григорьевна

Хромова -- Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

22.04.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Кондрат Никифорович

Рождение ребёнка
19.11.1831

Сын: Хромов Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Хромов Кондрат Никифорович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Хромов Кирилл Кондратьевич

Отец ребёнка: Хромов Кондрат Никифорович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.04.1898
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]

Мы используем куки для улучшения работы сайта.