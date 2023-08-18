Юрков Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1973
Отец: Юрков Александр
Мать: Юркова Валентина
Рождение ребёнка
08.04.2000
Сын: Юрков Алексей
Мать ребёнка: Юркова Вера
Рождение ребёнка
11.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркова Вера
Рождение ребёнка
08.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Вера