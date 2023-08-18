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Юрков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1980 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1973

Отец: Юрков Александр

Мать: Юркова Валентина

Рождение ребёнка
08.04.2000

Сын: Юрков Алексей

Мать ребёнка: Юркова Вера

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркова Вера

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркова Вера

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Вера