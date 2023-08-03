Тараш СЕРГИ Владимир Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараш СЕРГИ Владимир Христофорович

Тараш СЕРГИ Владимир Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Тараш Серги Христофор Саввич

Мать: Тараш Серги Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно