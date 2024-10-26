Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Емельян Петрович

Отец ребёнка: Петр

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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