Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
1756
Сын: Емельян Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
1761
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр
Смерть
Неизвестно