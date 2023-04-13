Евдокимова Анастасия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Анастасия Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Евдокимов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1836

Сын: Евдокимов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бобылева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ливанисова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно