Евдокимова Анастасия Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Евдокимов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1836
Сын: Евдокимов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бобылева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ливанисова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Евдокимов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно