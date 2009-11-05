(Бобко) Инна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бобко) Инна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.2009

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2009

Отец: Бобко Евгений

Мать: Софья Андреевна