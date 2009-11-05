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(Бобко) Инна Евгеньевна
(Бобко) Инна Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.2009
Пол
Женский
Отец
Бобко Евгений
1985 г.р.
Мать
(Казакова) Софья Андреевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2009
Отец:
Бобко Евгений
Мать:
Софья Андреевна
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