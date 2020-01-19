Вознесенский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1939
Дата смерти19.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.2020