Вознесенский Александр Николаевич 13.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вознесенский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1939

Дата смерти

19.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.2020

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