Бешенцев Долмат Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешенцев Захар
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна (Кока означает крёстная) (Кока, означает крёстная) Долматовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Долматовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бешенцева Акулина Долматовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бешенцева Александра Долматовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?