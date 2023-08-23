Бешенцев Долмат Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцев Долмат Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешенцев Захар

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна (Кока означает крёстная) (Кока, означает крёстная) Долматовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Долматовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бешенцева Акулина Долматовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бешенцева Александра Долматовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Лука Долматович

Мать ребёнка: ?

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