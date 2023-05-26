Дмитриченко (Моисеенко) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриченко (Моисеенко) Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Дмитриченко Аполлон

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дмитриченко Эмма

Отец ребёнка: Дмитриченко Аполлон

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дмитриченко Сергей

Отец ребёнка: Дмитриченко Аполлон

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977