Дмитриченко (Моисеенко) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Дмитриченко Аполлон
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дмитриченко Эмма
Отец ребёнка: Дмитриченко Аполлон
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дмитриченко Сергей
Отец ребёнка: Дмитриченко Аполлон
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1977