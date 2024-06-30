Максимова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1787 ст.

Муж: Максимов Иван Пахомович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.03.1789 ст.

Сын: Максимов Марк Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Пахомович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1810

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