Максимова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1787 ст.
Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.03.1789 ст.
Отец ребёнка: Максимов Иван Пахомович
Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1810