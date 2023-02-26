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Пелагея (Николаева)

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Место рождения

д.Водилки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Водилки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Семён Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1882

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Парфенов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1884

Дочь: Ефросиния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Парфенов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1886

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Парфенов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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