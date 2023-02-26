Пелагея (Николаева)
Место рожденияд.Водилки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Водилки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1879
Муж: Семён Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1882
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Парфенов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1884
Дочь: Ефросиния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Парфенов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1886
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Парфенов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно