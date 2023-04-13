(Пушина) Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1835
Дочь: Александра Трофимова
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1842
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1845
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1851
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Иона Трофимов
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Яков Трофимов
Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов
Смерть
Неизвестно