(Пушина) Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пушина) Агафья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1835

Дочь: Александра Трофимова

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1842

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1845

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1851

Сын: Пушин Тимофей Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Артемон Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Евстафiй Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Стахiй Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Григорiй Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Иона Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Яков Трофимов

Отец ребёнка: Пушин Трофим Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно