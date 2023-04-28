Пушин Стахiй Трофимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Трофим Иванов
Мать: Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
29.11.1846
Сын: Пушин Наум Стахиев
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1850
Сын: Пушин Максим Стахиев
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно