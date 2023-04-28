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Пушин Стахiй Трофимов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Трофим Иванов

Мать: Агафья Григорьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1846

Сын: Пушин Наум Стахиев

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1850

Сын: Пушин Максим Стахиев

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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