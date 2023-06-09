Морозова (Карманова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Карманова) Зинаида Дмитриевна

Морозова (Карманова) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1935

Отец: Карманов Дмитрий Сергеевич

Мать: Карманова Мария Васильевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область