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Морозова (Карманова) Зинаида Дмитриевна
Морозова (Карманова) Зинаида Дмитриевна
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Место рождения
Маресево
, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
09.07.1935
Пол
Женский
Отец
Карманов Дмитрий Сергеевич
1907 г.р.
Мать
Карманова Мария Васильевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1935
Отец:
Карманов Дмитрий Сергеевич
Мать:
Карманова Мария Васильевна
Маресево
, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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