Лоскутова Марина Никифорова
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
1752
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лоскутов Loskutov Степан Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно