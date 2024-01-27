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Лоскутова Марина Никифорова

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лоскутов Loskutov Степан Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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