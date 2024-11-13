Иосифова-Терентьева-Леушина (Николаева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова-Терентьева-Леушина (Николаева) Анна Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1862 ст.

Отец: Терентьев (Иосифов) Алексей Николаевич

Мать: Даниилова Стефанида Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Муж: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1884 ст.

Сын: Андреев-Никонов-Ильин-Терентьев-Никашин (Михайлов) Иоанн (Иван) Георгиевич-Егорович

Отец ребёнка: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Сын: Андреев-Никонов-Ильин-Терентьев-Никашин (Михайлов) Феодор Георгиевич-Егорович

Отец ребёнка: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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