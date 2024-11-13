Иосифова-Терентьева-Леушина (Николаева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1862 ст.
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1884 ст.
Сын: Андреев-Никонов-Ильин-Терентьев-Никашин (Михайлов) Иоанн (Иван) Георгиевич-Егорович
Отец ребёнка: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Сын: Андреев-Никонов-Ильин-Терентьев-Никашин (Михайлов) Феодор Георгиевич-Егорович
Отец ребёнка: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович
Смерть
Неизвестно