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Охапкин Платон Александрович

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Место рождения

Осиновка, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Шукалова Анна Платоновна

Мать ребёнка: Охапкина Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Платоновна

Мать ребёнка: Охапкина Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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