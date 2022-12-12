Охапкин Платон Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Шукалова Анна Платоновна
Мать ребёнка: Охапкина Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Платоновна
Мать ребёнка: Охапкина Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно