Посохина (-) Ефимия Семенова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти14.07.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1770
Сын: Посохин Иван Семенов
Отец ребёнка: Посохин Семен Филимонов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Посохин Петр Семенов
Отец ребёнка: Посохин Семен Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1815
Причина смерти: горячкою