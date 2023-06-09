Посохина (-) Ефимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (-) Ефимия Семенова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

14.07.1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1770

Сын: Посохин Иван Семенов

Отец ребёнка: Посохин Семен Филимонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Посохин Петр Семенов

Отец ребёнка: Посохин Семен Филимонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Семен Филимонов

Смерть
14.07.1815
Причина смерти: горячкою