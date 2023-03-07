Chrapowicki Antoni
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти14.11.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Chrapowicki Gabrielius Adalbertas
Мать ребёнка: Chrapowicka Camilla Eva
Смерть
14.11.1851
Рига, Rīga
Похороны
22.02.1852
Dotnuva, Kėdainiai District Municipality, Kaunas County, Lithuania