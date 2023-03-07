Chrapowicki Antoni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chrapowicki Antoni

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Место рождения

Дотнува, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

14.11.1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1820 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Дотнува, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Chrapowicki Gabrielius Adalbertas

Мать ребёнка: Chrapowicka Camilla Eva

Дотнува, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
14.11.1851
Рига, Rīga
Похороны
22.02.1852
Dotnuva, Kėdainiai District Municipality, Kaunas County, Lithuania
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