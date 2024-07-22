Сердюкова (Колесник) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1976
Бракосочетание
15.04.1995
Муж: не указан
Развод
20.03.1998
Муж: не указан
Бракосочетание
27.09.1999
Рождение ребёнка
29.02.2000
Сын: Сердюков Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Сердюков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
15.08.2002
Сын: Сердюков Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Сердюков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
26.10.2011
Дочь: Сердюкова Марианна Владимировна
Отец ребёнка: Сердюков Владимир Владимирович
Развод
17.09.2019