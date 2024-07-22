Сердюкова (Колесник) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюкова (Колесник) Светлана Анатольевна

Сердюкова (Колесник) Светлана Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1976

Отец: Колесник Анатолий Иванович

Мать: Колесник Нина Алексеевна

Бракосочетание
15.04.1995

Муж: не указан

Развод
20.03.1998

Муж: не указан

Бракосочетание
27.09.1999

Муж: Сердюков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
29.02.2000

Сын: Сердюков Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Сердюков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
15.08.2002

Сын: Сердюков Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Сердюков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
26.10.2011

Дочь: Сердюкова Марианна Владимировна

Отец ребёнка: Сердюков Владимир Владимирович

Развод
17.09.2019

Муж: Сердюков Владимир Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.