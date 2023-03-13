Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Фортунинъ Иванъ

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Фортунинъ Осипъ

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мамыкина Марина

Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Федоровъ

Смерть
1788
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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