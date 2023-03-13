Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Фортунинъ Иванъ
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фортунинъ Осипъ
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мамыкина Марина
Отец ребёнка: Иванъ Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Федоровъ
Смерть
1788