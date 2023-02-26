Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильева

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1799

Муж: Андрей Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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