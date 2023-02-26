Наталия Васильева
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1799
Муж: Андрей Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно