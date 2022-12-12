Кондрашова Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондрашов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Кондрашов Яков Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Кондрашова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Кондрашов Яков Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Яков Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1828
Тула, город Тула, Тульская область
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