Кондрашова Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кондрашов Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Кондрашов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Кондрашова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Кондрашов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828