Уварова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Уваров Никита

Отец ребёнка: Уваров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Уваров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Уваров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Уваров Алексей