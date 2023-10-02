Гуров Фома Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Фома Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуров Василий Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1855

Дочь: Любовь Фомина

Мать ребёнка: Гурова Фекла Назарова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Фекла Назарова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий племянник
Смерть
Неизвестно
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