Гуров Фома Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуров Василий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1855
Дочь: Любовь Фомина
Мать ребёнка: Гурова Фекла Назарова
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Фекла Назарова
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий племянник
Смерть
Неизвестно