Бородина (Уманова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Уманов Иван Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Бородин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно