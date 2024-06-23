Бородина (Уманова) Елизавета Ивановна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородина (Уманова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Уманов Иван Семенович

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1906

Муж: Бородин Дмитрий Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Бородин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Иванович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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