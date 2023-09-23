Юркин Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юркин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожцова Софья Михайловна

Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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