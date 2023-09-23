Юркин Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юркин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожцова Софья Михайловна
Мать ребёнка: Юркина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно