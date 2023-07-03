Ваганова Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1972

Сын: Кугрэн Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Кугрэн Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кугрэн Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Кугрэн Анатолий Викторович

Смерть
Неизвестно