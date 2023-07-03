Ваганова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваганов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1972
Сын: Кугрэн Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Кугрэн Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кугрэн Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Кугрэн Анатолий Викторович
Смерть
Неизвестно