Волкова Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1927

Дата смерти

09.10.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.10.2002
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