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Шебловинская Тамара Константиновна
Шебловинская Тамара Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1955
Пол
Женский
Отец
Шебловинский Константин Николаевич
1927 г.р.
Мать
Шебловинская (Овдиенко) Полина (Пелогея) Леонтьевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1955
Отец:
Шебловинский Константин Николаевич
Мать:
Шебловинская Полина Леонтьевна
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