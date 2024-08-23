Сорокина (Батюкова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Батюкова) Евдокия Антоновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.02.1851

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1851

Отец: Батюков Антон Иванович

Мать: Батюкова Агафья Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.02.1851
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1872

Муж: Сорокин Иван Трофимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1873

Сын: Сорокин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1875

Сын: Сорокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1877

Дочь: (Сорокина) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1878

Сын: Сорокин Максим Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1880

Сын: Сорокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1882

Дочь: Кузнецова-Федякина (Сорокина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: (Сорокина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1886

Дочь: Елясина (Сорокина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1889

Дочь: (Сорокина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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