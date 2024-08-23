Сорокина (Батюкова) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения18.02.1851
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1851
Отец: Батюков Антон Иванович
Мать: Батюкова Агафья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.02.1851
Бракосочетание
08.11.1872
Рождение ребёнка
27.09.1873
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
09.01.1875
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
27.04.1877
Дочь: (Сорокина) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
17.08.1878
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
15.12.1880
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
18.03.1882
Дочь: Кузнецова-Федякина (Сорокина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: (Сорокина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
16.07.1886
Дочь: Елясина (Сорокина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
13.05.1889
Дочь: (Сорокина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Трофимович
Смерть
После 16.02.1920