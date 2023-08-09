Хлыбов Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Виногорова Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлыбова Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыбов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана