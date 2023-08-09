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Хлыбов Григорий Матвеевич

Место рождения

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Виногорова Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлыбова Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыбов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ядыково, Уржумский уезд, Вятская губерния