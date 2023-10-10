Третьяков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1905
Дата смерти30.03.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905
Отец: Третьяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1931
Сын: Третьяков Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
13.03.1935
Дочь: Третьякова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бецковская Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1986