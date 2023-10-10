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Третьяков Михаил Васильевич

Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.07.1905

Дата смерти

30.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905

Отец: Третьяков Василий

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.08.1931

Сын: Третьяков Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.03.1935

Дочь: Третьякова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бецковская Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия Максимовна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Евдокия Максимовна

Смерть
30.03.1986
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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