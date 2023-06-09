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Торопов Савелий Гаврилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Торопов Гаврило Иванович

Мать: Торопова Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Торопов Михайло Савельевич

Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99 , 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Торопова Анна Савельевна

Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Торопова Настасья Савельевна

Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Торопова Ульяна Савельевна

Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Смерть
Неизвестно