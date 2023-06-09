Торопов Савелий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Торопов Михайло Савельевич
Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99 , 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Торопова Анна Савельевна
Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Торопова Настасья Савельевна
Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Торопова Ульяна Савельевна
Мать ребёнка: Торопова Феврония Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Смерть
Неизвестно