Дрозд Сидор Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1785 ст.
Мать ребёнка: Дрозд Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дрозд Параскева Сидоровна
Мать ребёнка: Дрозд Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрозд Иван Сидорович
Мать ребёнка: Дрозд Акулина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрозд Акулина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно