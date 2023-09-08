Дрозд Сидор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Сидор Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1785 ст.

Сын: Дрозд Тарасий Сидорович

Мать ребёнка: Дрозд Акулина Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дрозд Параскева Сидоровна

Мать ребёнка: Дрозд Акулина Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрозд Иван Сидорович

Мать ребёнка: Дрозд Акулина Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд Акулина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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