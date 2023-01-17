Балова (Андреева) Евфросиния Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти21.04.1894 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Андреев Онуфрий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1834 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1834 ст.
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.07.1838 ст.
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1840 ст.
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.
Дочь: Балова Татьяна Леонтиевна
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1845 ст.
Дочь: Балова Агапия Леонтиевна
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.01.1848 ст.
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.04.1850 ст.
Дочь: Балова Александра Леонтиевна
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1852 ст.
Дочь: Балова Анна Леонтиевна
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.08.1853 ст.
Дочь: Балова Марфа Леонтиевна
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич
Смерть
21.04.1894 ст.