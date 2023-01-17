Балова (Андреева) Евфросиния Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балова (Андреева) Евфросиния Онуфриевна

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Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

21.04.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Андреев Онуфрий Андреевич

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1834 ст.

Муж: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1834 ст.

Сын: Балов Петр Леонтиевич

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1836 ст.

Сын: Балов Алексей Леонтиевич

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1838 ст.

Сын: Балов Борис Леонтиевич

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1840 ст.

Сын: Балов Захарий Леонтиевич

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.

Дочь: Балова Татьяна Леонтиевна

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1845 ст.

Дочь: Балова Агапия Леонтиевна

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1848 ст.

Сын: Балов Максим Леонтиевич

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1850 ст.

Дочь: Балова Александра Леонтиевна

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1852 ст.

Дочь: Балова Анна Леонтиевна

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1853 ст.

Дочь: Балова Марфа Леонтиевна

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1856 ст.

Сын: Балов Иван Леонтиевич

Отец ребёнка: Балов Леонтий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.04.1894 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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