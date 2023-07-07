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Зубов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1890

Отец: Зубов Василий Петрович

Мать: Зубова Устинья Григорьевна

Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Зубова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1911

Сын: Зубов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1913

Сын: Зубов Василий Степанович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Иван Степанович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно