Зубов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1890
Отец: Зубов Василий Петрович
Бракосочетание
13.02.1908
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1911
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1913
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно