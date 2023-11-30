Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

18.07.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Петрович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Царёв Василий Фомич

Отец ребёнка: Фома Петрович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1892 ст.

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