Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти18.07.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Петрович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Царёв Василий Фомич
Отец ребёнка: Фома Петрович
Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1892 ст.