Эсаулов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 28.08.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Настасья Парамоновна
Скрыто настройками приватности
Смерть
После 28.08.1899 ст.