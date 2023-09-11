Эсаулов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 28.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Настасья Парамоновна

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
После 28.08.1899 ст.
Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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