Березин Василий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смерти22.06.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853 или 1855 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1891
Дочь: Крестьянскова Домна Васильева
Мать ребёнка: не указана
у племянницы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Домна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Росина Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.06.1877 ст.
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
от головной боли