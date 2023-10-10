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Березин Василий Никитин

Место рождения

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

22.06.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Березин Федор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853 или 1855 ст.

Сын: Березин Павел Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Березин Захар Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Березин Михаил Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1891

Дочь: Крестьянскова Домна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
у племянницы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Домна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Росина Васильева

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Николай Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саитовка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.06.1877 ст.
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
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