Байкова Маргарита Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980
Отец: Байков Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
?.08.2004
Сын: Харченко Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Харченко Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
2011
Сын: Харченко Мирон Дмитриевич
Отец ребёнка: Харченко Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
2012
Сын: Харченко Макар Дмитриевич
Отец ребёнка: Харченко Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно