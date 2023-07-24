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Байкова Маргарита Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980

Отец: Байков Игорь Васильевич

Мать: Байкова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
?.08.2004

Сын: Харченко Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Харченко Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
2011

Сын: Харченко Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: Харченко Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
2012

Сын: Харченко Макар Дмитриевич

Отец ребёнка: Харченко Дмитрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Дмитрий Трофимович