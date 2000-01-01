Видякин Пётр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Кокорина Катерина Петрова
Мать ребёнка: Видякина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Видякина Степанида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Видякина Анна Михайлова
Место жительства
Неизвестно
д. Коноваловская
Смерть
1786