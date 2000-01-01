Видякин Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякин Пётр Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Кокорина Катерина Петрова

Мать ребёнка: Видякина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Видякин Гаврил Петрович

Мать ребёнка: Видякина Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видякина Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видякина Анна Михайлова

Место жительства
Неизвестно
д. Коноваловская
Смерть
1786
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