Марья Даниловна Около 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Даниловна

Место рождения

Болково, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Данило Алексеевич

Мать: не указана

Болково, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.11.1763 ст.

Муж: Петр Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Колесов Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Смертин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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