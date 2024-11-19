Марья Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Данило Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1763 ст.
Муж: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Отец ребёнка: Петр Иванович
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Неизвестно