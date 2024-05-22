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Гимадиев Рамиль Владикович

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Место рождения

д.Тугузбаева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

04.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1982

Отец: Гимадиев Владик Рафаэльевич

Мать: Гимадиева (Хисматуллина) Шаура Нигаматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимадиева (Яунбаева) Айгуль Радиковна

Рождение ребёнка
25.01.2005

Сын: Гимадиев Алишер Рамильевич

Мать ребёнка: Гимадиева (Яунбаева) Айгуль Радиковна

Рождение ребёнка
11.11.2006

Сын: Гимадиев Эдуард Рамильевич

Мать ребёнка: Гимадиева (Яунбаева) Айгуль Радиковна

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