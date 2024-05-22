Гимадиев Рамиль Владикович
Место рожденияд.Тугузбаева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения04.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.2005
Сын: Гимадиев Алишер Рамильевич
Мать ребёнка: Гимадиева (Яунбаева) Айгуль Радиковна
Рождение ребёнка
11.11.2006
Сын: Гимадиев Эдуард Рамильевич
Мать ребёнка: Гимадиева (Яунбаева) Айгуль Радиковна