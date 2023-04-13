Liiva Elmar Ferdinand — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLiiva Elmar Ferdinand

Liiva Elmar Ferdinand

Место рождения

Väike-Pungerja

Дата рождения

12.07.1910

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Väike-Pungerja
Рождение ребёнка
24.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Iisaku, Ida-Viru maakond Estonia