Liiva Elmar Ferdinand
Место рожденияVäike-Pungerja
Дата рождения12.07.1910
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Väike-Pungerja
Рождение ребёнка
24.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Iisaku, Ida-Viru maakond Estonia