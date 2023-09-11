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Анна Йовловна
Анна Йовловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Йов Федоров
1811 г.р.
Мать
Марфа Ермилова
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Йов Федоров
Мать:
Марфа Ермилова
Смерть
Неизвестно
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