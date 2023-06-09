Беликова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1856
Сын: Беликов Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шевердина Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Безпалова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно