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Беликова Анна Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1856

Сын: Беликов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шевердина Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Безпалова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Беликов Трифон Сергеевич

Отец ребёнка: Беликов Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беликов Сергей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно