Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Марья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Марья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Константиновна
Смерть
Неизвестно