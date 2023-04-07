Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Марья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Марья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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