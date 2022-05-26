Дельнова (Дубкова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дельнова (Дубкова) Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1939

Дата смерти

26.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дельнов Владимир Константинович

Смерть
26.05.2022
Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд