Дельнова (Дубкова) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1939
Дата смерти26.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дельнов Владимир Константинович
Смерть
26.05.2022
Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд