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Прийменко Юлия Александровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1862

Муж: Прийменко Яков Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1871

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1913

Сын: Прийменко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1915

Сын: Прийменко Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1916

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1919

Сын: Прийменко Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович

Смерть
Неизвестно