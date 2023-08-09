Прийменко Юлия Александровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1862
Рождение ребёнка
19.12.1871
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1913
Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1915
Сын: Прийменко Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1916
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1919
Сын: Прийменко Федот Яковлевич
Отец ребёнка: Прийменко Яков Иванович
Смерть
Неизвестно